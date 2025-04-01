ФСБ раскрыла подробности работы на нацистов предателей из Херсонской области в годы войны

ФСБ рассекретила информацию о суде, состоявшемся над предателями из числа бывших граждан СССР и дезертиров Красной армии, работавших на нацистов в годы Великой Отечественной войны. Архивные документы публикует РИА Новости.
По данным силовиков, суд над коллаборационистами состоялся в марте 1959 года, все они были приговорены к высшей мере наказания за активную помощь немецким нацистам. Осужденные служили в тайной полевой полиции Третьего рейха и активно боролись с партизанами, подпольщиками и советскими диверсионными группами. Так, в 1943 году шестеро предателей приняли участие в расправе над группой парашютистов-красноармейцев.
В рассекреченных ФСБ документах указаны фамилии осужденных коллаборационистов: В.П. Дубогрей, З.Н. Оленченко, В.С. Зуб, А.Г. Михельсон, В.А. Круглов и А.М. Василенко. Документы рассекретили в рамках всероссийского проекта «Без срока давности».
Ранее ФСБ рассекретила новые архивные документы об актах геноцида, совершенных гитлеровской полицией в отношении советского народа при помощи украинских националистов на территориях СССР, оккупированных в период Великой Отечественной войны.