Германия извинилась за пост своего президента о Карабахе

Azertag: Германия извинилась за публикацию президента Штайнмайера о Карабахе

Германия извинилась перед Азербайджаном за публикацию немецкого президента Франк-Вальтера Штайнмайера о конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство Azertag.

«Конфликт связан с регионом Нагорный Карабах. Согласно международному праву, он принадлежит Азербайджану, но в основном населен армянами. В последние десятилетия здесь произошло множество вооруженных столкновений», — говорится в посте Штайнмайера в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В свою очередь, глава администрации президента ФРГ Дерте Дингер принес извинения, назвав технической ошибкой публикацию с фотографией флага Нагорного Карабаха и соответствующим текстом.

МИД Азербайджана вызвал посла Германии в Баку Ральфа Хорлеманна и выразил ему решительный протест в связи с публикацией Штайнмайера.