Германия решила оказывать военную поддержку Украине до 2029 года

Бербок: Германия выделит Украине более €11 млрд военной помощи до 2029 года

Германия выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи до 2029 года включительно, в том числе три миллиарда евро в 2025 году. Об этом заявила исполняющая обязанности министра иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит МИД страны.

«Решение нынешней и будущей правящих партий выделить Украине дополнительно три миллиарда евро на краткосрочную поддержку и выделить еще 8,25 миллиарда евро на военную поддержку до 2029 года является выражением твердой межпартийной солидарности и сплоченности», — сказала глава МИД Германии в ходе визита в Киев.

Дипломат подчеркнула, что следующее правительство ФРГ продолжит оказывать Украине масштабную поддержку.

Ранее Бербок приехала с необъявленным визитом в Киев и сообщила о выделении нового пакет помощи Украине на 130 миллионов евро.