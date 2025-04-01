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15:22, 1 апреля 2025Мир

Германия введет войска в граничащую с Россией страну

Politico: Германия разместит 5 тысяч военных на территории Литвы
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Германия разместит пять тысяч военных на территории Литвы в рамках политики укрепления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает журнал Politico.

«По данным лоббистской группы немецких военных, недавно созданная 45-я бронетанковая бригада была официально активирована во время церемонии за пределами Вильнюса. Был создан временный штаб, представлен герб бригады, и подразделение теперь официально находится под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что данная мера, по мнению немецких военных, якобы обеспечит безопасность ФРГ. Развертывание контингента завершится к 2027 году, отряд будет размещен в 30 километрах от столицы Литвы Вильнюса.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что прибалтийская республика готова стать частью коалиции по поддержке Украины, которую называют «коалицией желающих». Министр уточнил, что этот шаг будет подтверждением намерения Вильнюса помогать Киеву в дальнейшем.

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