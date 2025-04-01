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12:48, 1 апреля 2025Бывший СССР

Литва захотела присоединиться к коалиции по поддержке Украины

В МИД Литвы сообщили о готовности стать частью коалиции по поддержке Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Кястутис Будрис

Кястутис Будрис. Фото: Yves Herman / Reuters

В МИД Литвы сообщили о готовности Вильнюса стать частью коалиции по поддержке Украины, которую называют «коалицией желающих». Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства республики Кястутис Будрис на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

«Литва готова быть частью Коалиции желающих, что означает, что вместе с другими европейскими странами мы будем участвовать в усилиях здесь, на Украине, над теми задачами, которые еще будут определены», — заявил министр иностранных дел Литвы.

Будрис также сообщил, что этот шаг будет подтверждением дальнейшего намерения Вильнюса помогать Киеву в будущем. По его словам, причина этого в том, что Украина сейчас «отстаивает свой суверенитет».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз написал, что «коалиция желающих», призванная помогать Украине, начала разваливаться через десять дней после ее создания. По его словам, ключевые страны коалиции — Великобритания и Франция — отказываются от идеи размещения войск на Украине в пользу поставок оружия.

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