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09:57, 1 апреля 2025Мир

Глава евродипломатии оценила идею создания единой армии ЕС

Глава евродипломатии Каллас усомнилась в необходимости создания единой армии ЕС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Juan Medina / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас усомнилась в необходимости создания единой европейской армии. Соответствующее заявление она сделала в интервью испанской газете El Mundo.

«Я думаю, что нам нужно 27 армий, чтобы действительно работать вместе, чтобы быть действительно совместимыми, когда речь идет, например, о возможностях или когда речь идет о боеприпасах. Также, когда речь идет о военной мобильности, потому что у каждой страны есть свое военное планирование и свой оборонный бюджет», — сказала глава евродипломатии.

Каллас добавила, что нельзя создать одну армию для НАТО, а другую для Европы. По ее словам, это было бы опасно, потому что «в случае военного кризиса самый важный вопрос — кто кому отдает приказы».

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступал за создание единой европейской армии.

Ранее сообщалось, что в Европейском парламенте предложили создать единую армию Европейского союза, а также прорабатывают вариант назначения верховного представителя сообщества по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас полноценной главой МИД.

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