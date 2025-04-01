Сийярто: Приговор Ле Пен показал суть либеральной демократии

Приговор главе парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен показал суть либеральной демократии, когда патриотов убирают всеми средствами. Так министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) прокомментировал решение суда по делу французского политика.

«Вчерашнее решение суда во Франции ясно дало понять всем, что означает "либеральная демократия": патриотов можно убрать любой ценой», — написал он.

При этом, по его словам, «провоенным брюссельцам» разрешено делать все, включая удаление текстовых сообщений о заказах вакцин на десятки миллиардов евро, кражу мобильных телефонов и ведение инсайдерской торговли.

Ранее лидер «Национального объединения» Жордан Барделла призвал французов к масштабным протестам из-за обвинительного приговора, вынесенного Марин Ле Пен. Он подчеркнул необходимость показать волю народа.