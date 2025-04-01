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12:22, 1 апреля 2025Мир

Глава МИД Венгрии возмутился из-за приговора Ле Пен

Сийярто: Приговор Ле Пен показал суть либеральной демократии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: IMAGO / Kristian Tuxen Ladegaard B / Globallookpress.com

Приговор главе парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен показал суть либеральной демократии, когда патриотов убирают всеми средствами. Так министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) прокомментировал решение суда по делу французского политика.

«Вчерашнее решение суда во Франции ясно дало понять всем, что означает "либеральная демократия": патриотов можно убрать любой ценой», — написал он.

При этом, по его словам, «провоенным брюссельцам» разрешено делать все, включая удаление текстовых сообщений о заказах вакцин на десятки миллиардов евро, кражу мобильных телефонов и ведение инсайдерской торговли.

Ранее лидер «Национального объединения» Жордан Барделла призвал французов к масштабным протестам из-за обвинительного приговора, вынесенного Марин Ле Пен. Он подчеркнул необходимость показать волю народа.

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