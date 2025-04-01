Во Франции призвали к масштабным протестам после приговора Ле Пен

Лидер «Нацобъединения» Барделла призвал к протестам из-за приговора Ле Пен

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла призвал французов к масштабным протестам из-за обвинительного приговора Марин Ле Пен. Его слова приводит Tagesspiegel.

«Я призываю к мирным народным протестам. В ближайшие недели мы будем повсюду. Мы покажем тем, кто хочет отвернуться от демократии, что воля народа — самая сильная», — отметил политик.

Ранее Ле Пен впервые заявила, что Барделла является достойным кандидатом для участия в выборах президента Франции, которые пройдут в 2027 году.

31 марта парижский суд признал Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными и запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет.

