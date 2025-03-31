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14:22, 31 марта 2025Мир

Раскрыты детали приговора Ле Пен

Суд приговорил Ле Пен к ограничению свободы и невозможности избираться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Суд в Париже приговорил главу парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к ограничению свободы и невозможности избираться в органы власти. Детали приговора раскрывает Reuters.

«Суд считает необходимым вынести приговор в части о невозможности быть избранной с немедленным исполнением», — объявила судья Бенедикт де Пертюи.

Согласно приговору, подлежащему немедленному исполнению, запрет избираться на государственные должности будет длиться пять лет. Ле Пен также приговорили к четырем годам лишения свободы, два из которых будут условными. Кроме того, политик обязана выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Ранее суд в Париже признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национальное объединение» виновными по делу о парламентских ассистентах.

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