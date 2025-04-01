Глава российской внешней разведки рассказал об улучшении военной техники РФ за время СВО

Глава СВР Нарышкин рассказал об улучшении качества оружия РФ за время СВО

Директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил об улучшении характеристик российской военной техники за время специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы СВР, удалось не только нарастить, но и существенно улучшить качество востребованных образцов вооружения и это в условиях внешней агрессии со стороны стран блока НАТО.

Разговор состоялся на круглом столе, посвященном вкладу ученых в победу в Великой Отечественной войне.

Ранее в СВР обвинили руководство Евросоюза в использовании пропагандистских приемов времен Третьего рейха для создания образа российской «угрозы» и запугивания населения Европы.