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12:55, 1 апреля 2025Силовые структуры

Глава российской внешней разведки рассказал об улучшении военной техники РФ за время СВО

Глава СВР Нарышкин рассказал об улучшении качества оружия РФ за время СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил об улучшении характеристик российской военной техники за время специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы СВР, удалось не только нарастить, но и существенно улучшить качество востребованных образцов вооружения и это в условиях внешней агрессии со стороны стран блока НАТО.

Разговор состоялся на круглом столе, посвященном вкладу ученых в победу в Великой Отечественной войне.

Ранее в СВР обвинили руководство Евросоюза в использовании пропагандистских приемов времен Третьего рейха для создания образа российской «угрозы» и запугивания населения Европы.

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