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15:04, 26 марта 2025Мир

В СВР обвинили Евросоюз в использовании методов Третьего рейха

СВР: Евросоюз использует пропагандистские приемы Третьего рейха
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Руководство Евросоюза (ЕС) использует пропагандистские приемы времен Третьего рейха для создания образа российской «угрозы» и запугивания населения Европы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин в сообщении пресс-бюро ведомства.

«Подобно геббельсовскому министерству народного просвещения и пропаганды, гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов», — сказано в сообщении.

Также в СВР отметили, что Брюссель отбросил риторику о демократии и свободе слова, перейдя на «нацистикие методы манипуляции сознанием».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы «российской угрозе» напоминают идеи французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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