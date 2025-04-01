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11:51, 1 апреля 2025Россия

Гниющие тела солдат ВСУ в Курской области показали на видео

В Курской области сняли на видео тела украинских солдат, они начали гнить
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Начавшие разлагаться тела украинских солдат в Курской области показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Militarу Theme Z.

На кадрах видно несколько тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Лежат, гниют здесь», — прокомментировал автор видео. Также он показал дорогу, движение по которой блокировали солдаты.

По данным канала, на видео попал украинский опорный пункт. Он прикрывал логистический маршрут противника, связывающий гарнизон ВСУ в российском приграничье с Сумской областью.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось в августе 2024 года. По данным на 31 марта, под контролем украинских войск остается всего два населенных пункта — Олешня и Горналь.

ЖЗЛ
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