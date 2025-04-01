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17:31, 1 апреля 2025Мир

Раскрыты возможные мотивы напавшего с ножом украинца в Амстердаме

Прокуратура Голландии заподозрила напавшего с ножом украинца в терроризме
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Peter Dejong / AP

У задержанного после нападения с ножом 30-летнего украинца в центре Амстердама могли быть террористические мотивы. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Голландии.

«Мужчину подозревают в пяти случаях покушения с террористическими мотивами», — говорится в официальном заявлении.

Подозреваемый изолирован в одиночной камере и может общаться только со своим адвокатом. Отмечается, что четверо из жертв нападавшего все еще находятся в больнице, однако их состояние оценивается как стабильное.

27 марта на улице Синт-Николасстрат, недалеко от площади Дам, пять человек получили ножевые ранения в результате нападения.

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