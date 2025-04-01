Раскрыты возможные мотивы напавшего с ножом украинца в Амстердаме

Прокуратура Голландии заподозрила напавшего с ножом украинца в терроризме

У задержанного после нападения с ножом 30-летнего украинца в центре Амстердама могли быть террористические мотивы. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Голландии.

«Мужчину подозревают в пяти случаях покушения с террористическими мотивами», — говорится в официальном заявлении.

Подозреваемый изолирован в одиночной камере и может общаться только со своим адвокатом. Отмечается, что четверо из жертв нападавшего все еще находятся в больнице, однако их состояние оценивается как стабильное.

27 марта на улице Синт-Николасстрат, недалеко от площади Дам, пять человек получили ножевые ранения в результате нападения.