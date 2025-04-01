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09:09, 1 апреля 2025Из жизни

Гризли вытащил туристку из палатки и растерзал ее

В США гризли растерзал туристку и разбросал ее части тела вокруг палатки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В 1984 году в Йеллоустонском национальном парке, США, гризли растерзал туристку из Швейцарии. Как пишет People, об этом в своей новой книге рассказал бывший главный редактор журналов Sports Afield и Outdoor Life Ламар Андервуд.

Андервуд выпустил книгу «Невероятные нападения медведей: ужасающие рассказы о жестоких встречах между медведями и людьми». В ней Андервуд рассказал о нападении гризли, случившемся в июле 1984 года. В том месяце 25-летняя туристка Бригитта Фреденхаген отправилась в поход в Йеллоустонский национальный парк. Она разбила палатку, приготовила ужин, поела, подвесила еду на дерево, чтобы не привлекать ей животных, и легла спать.

На следующий день Фреденхаген не пришла туда, где ее ждали. Женщину объявили пропавшей без вести. Лесные рейнджеры начали поиски туристки и набрели на ее лагерь. В нем они нашли человеческие останки. Выяснилось, что ночью гризли вытащил спящую женщину из палатки, растерзал ее и разбросал несъеденные части тела вокруг.

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Андервуд объяснил, что туристка совершила ошибку, которая стоила ей жизни, — пошла в поход одна. «Единственное, что объединяет жертв [нападений медведей], — то, что они оказались не в том месте и не в то время», — написал он в книге. По его словам, самое главное спасение от гризли — шум и большая компания. «В 99 случаях из 100 медведь убежит настолько быстро, насколько сможет», — заявил он.

По словам Андервуда, гризли — один из самых опасных хищников на планете. Его вес может достигать 363 килограммов, а рост — двух метров. Автор отметил, что гризли расправляются с добычей и когтями, и зубами. Он подчеркнул, что каждый год весной, когда хищник выходит из спячки, минимум 30 человек в США становятся его жертвами. Большинство их них обычно выживают.

Ранее сообщалось, что в штате Висконсин, США, супруги одолели ворвавшегося в их дом агрессивного медведя. Они справились с ним с помощью ножа и пистолета.

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