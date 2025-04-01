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12:51, 1 апреля 2025Экономика

Описан идеальный интерьер для каждого знака зодиака

Pergaev Bureau: Глянцевые поверхности и хрустальные люстры подойдут Львам
Виктория Клабукова

Фото: Unsplash

Астрология предлагает не только советы в выборе партнера, но и дает рекомендации в обустройстве квартиры. Какие интерьеры идеальны для каждого знака зодиака, «Известиям» рассказали в архитектурном бюро Pergaev Bureau.

Так, по оценкам экспертов, энергичный характер, авантюризм и тягу к драме Овнов сможет отразить яркий, динамичный интерьер. В обстановке стоит использовать насыщенные оттенки, а мрамор и керамогранит будут транслировать уверенность представителей данного знака. Тельцам следует обратить внимание на теплые и спокойные тона, нрав таких людей смогут передать мягкие округлые формы. Стремление Овнов к комфорту легко воплотить в интерьере: хорошей находкой для земного знака станут, к примеру, удобные широкие диваны. Любовь к природе подчеркнут букеты из сухоцветов. Креативность и общительность Близнецов можно стимулировать за счет ярких цветов в интерьере. Открытая кухня с произведениями искусства станет лучшим местом для оживленной дискуссии, которые так высоко ценят Близнецы.

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Романтический ореол в квартире важен для Раков. Для них квартира — это прежде всего уют и семья, поэтому в интерьер следует интегрировать природные элементы с мягким рассеянным светом и умиротворяющей цветовой палитрой. Царственному Льву придутся по нраву роскошные текстуры, бархат и позолота. Зодиакальным харизматикам рекомендуют присмотреться к глянцевым поверхностям, хрустальным люстрам и картинам в рамах. Как и во всех сферах жизни, в обстановке Девы уделяют внимание деталям. Дизайн стоит разрабатывать системно, соблюдая принципы гармонии. Педанты-Девы предпочитают в интерьере строгий минимализм в нейтральных оттенках.

Главное для знака Весы — баланс и гармония. В интерьере квартиры эти качества можно выразить через приглушенные, нюдовые цвета, классические элементы, симметричный декор и обилие текстиля. Загадочность и страстность Скорпионов воплотят темные тона, а вкупе с приглушенным освещением — помогут создать интимную обстановку. Свободолюбивым и любознательным Стрельцам придутся по вкусу оптимистичные цвета, а воздушности пространству добавят панорамные окна. Практичным Козерогам специалисты советуют выдерживать интерьер в индустриальном стиле с бетонными потолками и голыми кирпичными стенами. Водолеям в интерьере рекомендуется использовать футуристические элементы — такой дизайн вполне отразит новаторство и неординарность представителей воздушного знака. Рыбам следует акцентировать внимание на мягких, успокаивающих цветах.

Ранее россиянам рассказали о приемах, которые искусственно старят интерьер. Эксперты советуют воздержаться от монтажа многоярусных потолков и одновременного использования нескольких видов напольного покрытия в одном помещении.

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