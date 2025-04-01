Объемы выдачи льготной ипотеки в 2025 году оценили

Минфин: Выдача льготной ипотеки в 2025 году достигнет 3,8-4 трлн руб.

Объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году достигнет 3,8-4 триллиона рублей. Такой прогноз дал заместитель министра финансов России Иван Чебесков в эфире телеканала «Россия-24».

По статистике Минфина, выдачи семейной ипотеки с января по март продемонстрировали рост в пределах 10-15 процентов. Такую динамику в ведомстве считают неплохой. «Понятно, что есть до сих пор некие нюансы с выдачами на рынке, стоимость привлечения денег для банков хоть и уменьшилась, все равно остается на достаточно высоких уровнях», — отметил замминистра. В свете этого прирост ипотечного портфеля, по оценкам чиновников, составит от 1,4 до 1,7 триллиона рублей.

Ранее эксперты подсчитали, сколько должна зарабатывать российская семья для одобрения ипотеки. При ежемесячном платеже в 70 тысяч рублей минимальный семейный доход должен быть не меньше 145 тысяч рублей. Требуемая сумма автоматически увеличивается при наличии у заявителей других кредитных обязательств.