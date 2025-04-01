Раскрыта минимальная сумма дохода семьи для одобрения ипотеки

Экономист Овечкин: Доход семьи должен быть вдвое больше ипотечного платежа

Для одобрения ипотеки доход семьи должен быть вдвое больше ежемесячного платежа по кредиту. Минимальную сумму для покупки жилья раскрыл россиянам руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин, пишет РИАМО.

«Например, при ежемесячном платеже в 70 тысяч рублей семейный доход должен составлять от 145 тысяч рублей при условии, что у семьи на момент заключения ипотечного договора нет других кредитных обязательств», — пояснил экономист.

К тому же, если привлечь к договору созаемщика (например, супруга или другого близкого родственника), то вероятность одобрения жилищного кредита вырастет.

Ранее генеральный директор исследовательского портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что россиянам стало проще купить квартиру. По его данным, срок накопления на жилье уменьшился до шести лет. Однако для этого придется откладывать всю зарплату.