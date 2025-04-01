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12:51, 1 апреля 2025Экономика

Россиянам стало легче купить квартиру

Аналитик Луценко: Срок накопления на квартиру в России уменьшился до шести лет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россиянам стало легче купить квартиру — срок накопления на жилье уменьшился до шести лет. Об этом заявил генеральный директор исследовательского портала «Мир квартир» Павел Луценко, пишет NEWS.ru.

По словам аналитика, жилье в стране становится доступнее, несмотря на ситуацию с ипотекой. «Мы проводили исследования и оказалось, что за два последних года без всякой ипотеки накопить на квартиру россиянину стало легче, срок накопления снизился на полгода», — уточнил Луценко.

Такую динамику эксперт связывает с тем, что зарплаты населения растут быстрее цен на недвижимость. Однако Луценко отметил, что копить на квартиры все еще приходится долго — шесть лет, если откладывать на эту цель всю зарплату.

Ранее стало известно, что съемное жилье в России дешевеет шестой месяц подряд. Как сообщают аналитики, по итогам марта долгосрочная аренда квартир в российских городах-миллионниках обходится в среднем в 34 тысячи рублей в месяц.

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