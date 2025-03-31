Один вид квартир в России продолжил дешеветь шестой месяц подряд

«Яндекс аренда»: Цены на съемное жилье в России снижаются шестой месяц подряд

Съемное жилье в России теряет в стоимости шестой месяц подряд. О текущих ставках аренды «Ведомостям» рассказали аналитики сервиса «Яндекс аренда».

Как сообщают в компании, по итогам марта долгосрочная аренда квартир в российских городах-миллионниках обходится в среднем в 34 тысячи рублей в месяц. Таким образом, с февраля показатель снизился на 2,3 процента. С прошлого же сентября, когда фиксировались пиковые значения, цены опустились на 17,3 процента. Снижение цен на аренду подтверждает также платформа «Циан»: по ее статистике, съемные «однушки» подешевели на 2 процента с февраля и на 8 процентов — с сентября. В то же время в сравнении с мартом 2024-го ставки продолжают идти вверх: с тех пор цены выросли в пределах 9-11 процентов.

Заметнее всего ценник изменился в Волгограде — с пикового сентября аренда в города подешевела на 30,6 процента (до 25 тысяч рублей). Также значительный спад демонстрирует Москва (28,4 процента, 82 тысячи рублей), Самара (27,4 процента, 28 тысяч рублей), Санкт-Петербург (25,4 процента, 40 тысяч рублей) и Ростов-на-Дону (20,8 процента, 30 тысяч рублей). Сервис «Яндекс Аренда» не зафиксировал ни одного крупного города России, где бы за последние полгода подорожала аренда. По данным «Циана», единственным таким городом стала Пермь — там цены поднялись в среднем на 4 процента, до 25,8 тысячи рублей.

Эксперты объясняют такую тенденцию расширением ассортимента в городах-миллионниках. Так, с сентября 2024 года предложение в сегменте съемного жилья выросло почти вдвое. С февраля лотов стало больше на 4,2 процента, а с декабря — на 28 процентов. Двукратный рост предложения в свою очередь специалисты объясняют массовым переходом с рынка продажи на рынок аренды. Кроме того, причиной называют последствия ипотечного бума, когда россияне закупились квартирами в новостройках под инвестиции.

Ранее сообщалось, что россияне бросились продавать жилье в рассрочку. На фоне заградительных ставок по ипотеке квартировладельцы стали чаше предлагать такой вариант сделок причем как на безвозмездной основе, так и с начислением процентов.