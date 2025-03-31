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14:42, 31 марта 2025Экономика

Россияне массово бросились продавать жилье новым способом

«Известия»: Россияне бросились массово продавать свое жилье в рассрочку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

На фоне высоких ставок по рыночной ипотеке россияне бросились массово продавать свое жилье в рассрочку — в некоторых городах таким способом реализуется 7-10 процентов недвижимости на вторичном и загородном рынках недвижимости. Об этом пишут «Известия».

Относительно новый вариант сделок на рынке выгоден не только для покупателей, но и для самих собственников — у них есть возможность заработать до 25 процентов от стоимости квартиры или дома. «Затяжной период высокой ключевой ставки привел к тому, что продавцы недвижимости стали чаще предлагать рассрочки при продаже своих квартир, причем как на безвозмездной основе, так и с начислением процентов за ее предоставление», — пояснила исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.

Если брать ипотеку на 4 миллиона рублей сроком 36 месяцев под 28 процентов годовых, то ежемесячно придется отдавать банку 165,6 тысячи рублей, а переплата по кредиту будет достигать 1,9 миллионов рублей. А если собственник готов предоставить рассрочку на ту же сумму и тот же срок под 15 процентов, то ежемесячный платеж снизится до 138,6 тысячи рублей, а переплата не превысит 1 миллион рублей. При этом владелец квартиры заработает дополнительные 991,8 тысячи рублей.

Ранее россиян предупредили, что в 2025 году квартиры могут подорожать на 10 процентов. Цены изменятся как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

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