Боуз: ЕС превращается в диктатуру, ему нужны внешние противники вроде России

Европейский союз (ЕС) превращается в диктатуру, которой нужны внешние противники вроде России. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«В то время как очередные выборы, на этот раз во Франции, украдены, ЕС продолжает свою опасную спираль диктаторства. Безликие бюрократы, вопиющая коррупция и отчаянная потребность в войне с Россией», — уличил власти ЕС Боуз.

Ранее сообщалось, что главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании, а также глава евродипломатии Кая Каллас выступили за то, чтобы активы России оставались замороженными до тех пор, пока украинский конфликт не прекратится.