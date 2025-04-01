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01:43, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Ирландский журналист уличил ЕС в диктатуре

Боуз: ЕС превращается в диктатуру, ему нужны внешние противники вроде России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) превращается в диктатуру, которой нужны внешние противники вроде России. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«В то время как очередные выборы, на этот раз во Франции, украдены, ЕС продолжает свою опасную спираль диктаторства. Безликие бюрократы, вопиющая коррупция и отчаянная потребность в войне с Россией», — уличил власти ЕС Боуз.

Ранее сообщалось, что главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании, а также глава евродипломатии Кая Каллас выступили за то, чтобы активы России оставались замороженными до тех пор, пока украинский конфликт не прекратится.

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