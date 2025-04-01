Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:52, 1 апреля 2025Экономика

Шесть стран ЕС поддержали заморозку активов России до окончания конфликта на Украине

Шесть стран ЕС поддержали заморозку активов РФ до окончания конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании, а также глава евродипломатии Кая Каллас выступили за то, чтобы активы России оставались замороженными до тех пор, пока украинский конфликт не прекратится. Об этом сказано в совместном заявлении министров, опубликованном на сайте испанского МИД.

«Мы вновь заявляем, что активы России должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не возместит ей причиненный ущерб», — говорится в сообщении.

Представители государств также выразили готовность продолжать оказывать давление на Россию. Речь идет о введении новых рестрикций. Кроме того, в документе содержится призыв к Москве согласиться на «немедленное безусловное прекращение огня на равных условиях и полностью его реализовать».

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что введенные санкции вредят самой Европе больше, чем России. Политик также призвал Берлин рассмотреть ослабление антироссийских санкционных ограничений, назвав подобные меры устаревшими.

    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий россиян, ограничения для мигрантов и весенний призыв. Что изменится в России с 1 апреля?

    Шесть стран ЕС поддержали заморозку активов России до окончания конфликта на Украине

    Трамвай отрезал голову жителю украинского города

    Польские F-16 отработают борьбу с российскими Су-30

    Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

    Пережившая осаду в Курской области курица перестала есть

    Семейную ипотеку в России расширили

    Тренер СКА Ротенберг обратился с призывом к легионерам «Динамо»

    Россиянам повысили пенсии

    В России ввели новые ограничения для мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше