Шесть стран ЕС поддержали заморозку активов России до окончания конфликта на Украине

Шесть стран ЕС поддержали заморозку активов РФ до окончания конфликта на Украине

Главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании, а также глава евродипломатии Кая Каллас выступили за то, чтобы активы России оставались замороженными до тех пор, пока украинский конфликт не прекратится. Об этом сказано в совместном заявлении министров, опубликованном на сайте испанского МИД.

«Мы вновь заявляем, что активы России должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не возместит ей причиненный ущерб», — говорится в сообщении.

Представители государств также выразили готовность продолжать оказывать давление на Россию. Речь идет о введении новых рестрикций. Кроме того, в документе содержится призыв к Москве согласиться на «немедленное безусловное прекращение огня на равных условиях и полностью его реализовать».

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что введенные санкции вредят самой Европе больше, чем России. Политик также призвал Берлин рассмотреть ослабление антироссийских санкционных ограничений, назвав подобные меры устаревшими.