В Германии рассказали о вреде от антироссийских санкций

Премьер Саксонии Кречмер: Санкции ЕС вредят Европе больше, чем России

Введенные Европейским союзом (ЕС) санкции вредят самой Европе больше, чем России. Об этом заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, передает Financial Times (FT).

«Санкции вредят Евросоюзу больше, чем [президенту России] Владимиру Путину», — отметил политик.

Кречмер призвал Германию рассмотреть ослабление антироссийских санкционных ограничений, назвав подобные меры устаревшими. Он также предложил последовать примеру США, взяв курс на улучшение отношений с Россией.

29 марта Кречмер заявил, что дискуссию насчет смягчения санкций против Москвы необходимо начать уже в ближайшее время.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов отметил, что ЕС может не отказаться от антироссийских санкций, даже если США согласятся смягчить санкционный режим в отношении России.