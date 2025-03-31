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10:37, 31 марта 2025Мир

МИД оценил возможность смягчения антироссийских санкций ЕС

МИД: ЕС может не отказаться от антироссийских санкций
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Европейский союз (ЕС) может не отказаться от антироссийских санкций, даже если США согласяться смягчить санкционный режим в отношении России. С таким заявлением выступил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, передает ТАСС.

«Если американцы пойдут на смягчение, я не удивлюсь, если европейцы будут придерживаться прежних подходов. Отказ от них будет возможен только при условии, что ЕС перестанет рассматривать нелегитимные санкции как один из инструментов своей внешней политики», — подчеркнул российский дипломат.

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