МИД оценил возможность смягчения антироссийских санкций ЕС

МИД: ЕС может не отказаться от антироссийских санкций

Европейский союз (ЕС) может не отказаться от антироссийских санкций, даже если США согласяться смягчить санкционный режим в отношении России. С таким заявлением выступил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, передает ТАСС.

«Если американцы пойдут на смягчение, я не удивлюсь, если европейцы будут придерживаться прежних подходов. Отказ от них будет возможен только при условии, что ЕС перестанет рассматривать нелегитимные санкции как один из инструментов своей внешней политики», — подчеркнул российский дипломат.