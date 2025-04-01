Искусственный интеллект напугал финансовые власти Европы

Лагард: ИИ может спровоцировать рост неравенства на европейском рынке труда

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может подорвать социальную модель Европейского региона. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало агентство Bloomberg.

Она признала, что развитие ИИ создает не только перспективы роста производительности труда, но и значительные риски. Одним из них может стать рост неравенства на рынке труда. Спрос на тех работников, которые могут использовать ИИ наиболее эффективно, будет расти, а на тех, кто осваивает такие технологии менее менее успешно, — падать. Лагард обратила внимание, что от 23 до 29 процентов рабочих мест в европейских странах в значительной степени подвержены автоматизации с использованием ИИ. Как следствие, ЕС предстоит найти баланс между традиционно высоким уровнем защиты рабочих мест и тем, как искусственный интеллект изменит ситуацию на рынке труда.

Лагард подчеркнула, что Европа может внедрять ИИ и не разрушая собственную социальную модель. Но для этого потребуются масштабные инвестиции, нацеленные на предотвращение роста неравенства.

Кроме того, руководитель ЕЦБ констатировала, что ЕС больше не может быть уверен в том, что у него будет беспрепятственный доступ к новым технологиям, разработанным за рубежом. А это должно побудить Европу к борьбе за лидирующие позиции на технологическом фронте.

В конце февраля стало известно, что банки по всему миру стали массово увольнять сотрудников из-за активного внедрения технологий искусственного интеллекта.