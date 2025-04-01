Избившего волонтеров спецоперации и заявившего о ненависти к СВО россиянина задержали

В Подмосковье задержали мужчину, избившего волонтеров спецоперации

В подмосковных Мытищах полиция задержала мужчину, избившего волонтеров специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемого уже доставили в полицейский отдел. Им оказался уроженец Псковской области. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

Инцидент произошел в одном из домов на улице 2-я Институтская. Местная жительница встретила двоих мужчин в подъезде во время отгрузки коробок в зону боевых действий. Один из них стал оскорблять ее и заявил: «Я ненавижу СВО». Затем он набросился на россиянку. На помощь подоспела 16-летняя племянница волонтера — мужчина ударил и ее, а затем сцепился с заступившимся за девушек соседом. У пострадавших зафиксировали травмы, девочку госпитализировали.

