Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:07, 1 апреля 2025Силовые структуры

Избившего волонтеров спецоперации и заявившего о ненависти к СВО россиянина задержали

В Подмосковье задержали мужчину, избившего волонтеров спецоперации
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В подмосковных Мытищах полиция задержала мужчину, избившего волонтеров специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемого уже доставили в полицейский отдел. Им оказался уроженец Псковской области. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

Инцидент произошел в одном из домов на улице 2-я Институтская. Местная жительница встретила двоих мужчин в подъезде во время отгрузки коробок в зону боевых действий. Один из них стал оскорблять ее и заявил: «Я ненавижу СВО». Затем он набросился на россиянку. На помощь подоспела 16-летняя племянница волонтера — мужчина ударил и ее, а затем сцепился с заступившимся за девушек соседом. У пострадавших зафиксировали травмы, девочку госпитализировали.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал новую встречу России и США

    В Госдуме связали слова Бербок о помощи Киеву с «днем дурака»

    «Светофор» подал иск из-за слов о площадке для сбыта фальсификата

    Власти Франции начали новое расследование против Ле Пен

    Россиянам раскрыли способы обезопасить себя и питомцев от клещей

    Пьяная россиянка избила начальника ПДН

    Тульский пряник переименовали в «Тутульский» ради одной цели

    В Литве найден четвертый пропавший военный США

    Пятерых мужчин оправдали по делу о похищении и изнасиловании туристки на Кипре

    Китайский производитель Bluetooth-спутников получил финансирование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше