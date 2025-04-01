Известный телеведущий победил рак

Телеведущий и актер Дэйв Кулье вылечился от неходжкинской лимфомы

Популярный американский телеведущий, актер и стендап-комик Дэйв Кулье победил рак через пять месяцев после того, как ему поставили диагноз. Об этом сообщает издание People.

Представитель Кулье подтвердил, что телеведущий здоров. Это заявление он сделал в понедельник, 31 марта, спустя пять месяцев после того, как ведущему поставили диагноз неходжкинская лимфома третьей стадии — злокачественное поражение лимфатической системы.

Коллега Кулье по съемочной площадке Кэндис Кэмерон Буре также поделилась этой новостью в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и опубликовал совместное фото с ведущим и его женой Мелиссой. «Дэйв вылечился от рака! Поддержите меня в праздновании этой замечательной новости — искупайте его во всей любви, которая есть в нашем мире!» — написала она.

Кулье впервые рассказал о своем диагнозе в ноябре 2024 года. Он отметил, что обратился к врачу, так как у него увеличились лимфоузлы из-за инфекции верхних дыхательных путей. Актер признался, что диагноз стал для него и его жены настоящим испытанием.

Ранее известная американская телеведущая и диктор новостей Моника Дин Кайзер рассказала, как она успешно прошла курс лечения и победила колоректальный рак — злокачественную опухоль прямой кишки. Кайзер отметила, что делится своей историей, чтобы побудить других вовремя проходить медицинские обследования.