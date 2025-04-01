Извращенец пять лет подглядывал за обнаженными женщинами с помощью скрытых камер

В США арестовали мужчину из штата Пенсильвания, который пять лет подглядывал за женщинами при помощи скрытых камер. Об этом сообщает WCAU.

Дэвид Лайонс из тауншипа Абингтон добровольно сдался полиции после того, как его обвинили в установке шпионских камер в двух домах, один из которых находился в черте города, а другой — за его пределами. Устройства были установлены так, чтобы снимать переодевающихся женщин.

Расследование против Лайонса началась летом 2024 года, когда кто-то заметил, как он устанавливает камеру в уличном душе в курортном городе Бич-Хейвен, штат Нью-Джерси. Во время обыска в доме извращенца было найдено шесть скрытых камер. С некоторых из них он скачивал видео еще в 2020 году.

Исследование истории поиска Лайонса в интернете показало, что помимо установки камер, он искал способы загрузить видео с камер, установленных на пожарных детекторах дыма. В итоге в Нью-Джерси мужчине предъявили обвинения во вторжении в частную жизнь и подделку улик, а в Пенсильвании его обвиняют во вторжении в частную жизнь и насилии над ребенком. Подробностей этих преступлений следствие пока не приводит.

Ранее сообщалось, что в Таиланде поймали юношу-вуайериста. Он установил скрытые камеры в общественных туалетах школ и заправочных станций.