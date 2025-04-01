Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:04, 1 апреля 2025Мир

Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня

AP: Китай серьезно предупредил Тайвань, начав военные учения вокруг острова
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китай объявил о проведении масштабных военных учений в водах вокруг Тайваня, которые призваны стать «серьезными предупреждением» для властей острова. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«С 1 апреля Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) организовало армию, флот, авиацию, ракетные войска и другие силы для подхода к Тайваню с разных направлений вокруг острова (...). Это серьезное предупреждение для сепаратистских сил, а также законные и необходимые действия по защите национального суверенитета», — заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии КНР Ши И.

Он также указал на то, что учения сосредоточены на отработке атак на морские и наземные цели, а также блокады ключевых районов и морских путей для проверки возможностей совместных операций войск.

8 марта Вооруженные силы (ВС) Тайваня зафиксировали приближение восьми аэростатов из Китая. Кроме того, оборонному ведомству удалось засечь два самолета и шесть кораблей НОАК.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский уголь перестал продаваться

    Популярные iPhone захотели признать устаревшими

    Ваенга отказалась выступать без вооруженной охраны

    ВСУ бросили сотни тел сослуживцев в Курской области

    Суд Южной Кореи решит судьбу президента Юн Сок Еля

    Стало известно о судьбе оказавшегося в оккупации в Курской области бывшего военного

    Раскрыты способы вернуть мотивацию

    Стало известно об отраженной контратаке ВСУ в Сумской области

    Скелет обнаружили возле российского детсада

    В России подросток избил мальчика-инвалида на костылях из-за девушки и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше