Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня

AP: Китай серьезно предупредил Тайвань, начав военные учения вокруг острова

Китай объявил о проведении масштабных военных учений в водах вокруг Тайваня, которые призваны стать «серьезными предупреждением» для властей острова. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«С 1 апреля Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) организовало армию, флот, авиацию, ракетные войска и другие силы для подхода к Тайваню с разных направлений вокруг острова (...). Это серьезное предупреждение для сепаратистских сил, а также законные и необходимые действия по защите национального суверенитета», — заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии КНР Ши И.

Он также указал на то, что учения сосредоточены на отработке атак на морские и наземные цели, а также блокады ключевых районов и морских путей для проверки возможностей совместных операций войск.

8 марта Вооруженные силы (ВС) Тайваня зафиксировали приближение восьми аэростатов из Китая. Кроме того, оборонному ведомству удалось засечь два самолета и шесть кораблей НОАК.