Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:10, 1 апреля 2025Бывший СССР

Количество пострадавших при обстреле Горловки ВСУ назвали

Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ достигло 12 человек
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Число пострадавших мирных жителей при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло 12 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Чиновник рассказал, что удар был нанесен ранним утром 1 апреля. По его словам, под атаку попал пассажирский автобус, находившийся на площади Победы в центре населенного пункта.

Ранее Приходько сообщал, что 29 марта украинские войска обстреляли Горловку кассетными боеприпасами. Как отмечал глава города, в результате удара пострадало пять человек.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал вопрос членства Украины в НАТО причиной конфликта. Президент США в очередной раз исключил вступление Киева в альянс

    На новых смартфонах нашли крадущий аккаунты в Telegram вирус

    Российские войска продвинулись на одном из направлений в Харьковской области

    В МИД обвинили Украину в обстрелах гражданских объектов в России

    Фитнес-тренер рассказал о мужских и женских упражнениях

    В российском регионе у дачников отнимут участки ради строительства платного моста

    Глава МИД Китая оценил отношения с Россией

    Количество пострадавших при обстреле Горловки ВСУ назвали

    В правительстве России обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам

    Российский дезертир изощренно истязал приютившую его возлюбленную

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше