Количество пострадавших при обстреле Горловки ВСУ назвали

Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ достигло 12 человек

Число пострадавших мирных жителей при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло 12 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Чиновник рассказал, что удар был нанесен ранним утром 1 апреля. По его словам, под атаку попал пассажирский автобус, находившийся на площади Победы в центре населенного пункта.

Ранее Приходько сообщал, что 29 марта украинские войска обстреляли Горловку кассетными боеприпасами. Как отмечал глава города, в результате удара пострадало пять человек.