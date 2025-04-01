Кресло премьера Украины вынесли из Рады

Депутат Рады Арьев: Кресло премьера Украины Шмыгаля вынесли из Рады

Кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вынесли из Верховной Рады. Об этом сообщил украинский парламентарий Владимир Арьев.

«Его вынесли из-за отсутствия надобности, все равно ничего по сути не изменится», — написал нардеп.

По его словам, кресла министров не удалось вынести, поскольку они были «намертво прикручены», что не остановит решительно настроенные, как добавил Арьев, технические службы.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что у Шмыгаля есть шансы выиграть президентские выборы на Украине. В то же время нардеп допустил, что США и Россия могут договориться и о чисто техническом правительстве, которое проведет страну до выборов.