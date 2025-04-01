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04:22, 1 апреля 2025Экономика

КТК приостановил работу двух причальных устройств

КТК приостановил работу двух причальных устройств под Новороссийском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум — Р» (КТК) приостановил работу двух выпускных причальных устройств — ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2 — под Новороссийском. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Работа была приостановлена после проверки Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, которая была организована в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Оба устройства вывели из эксплуатации до устранения нарушений.

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме девять тысяч тонн мазута. В результате нефтепродукты попали в Черное море и были выброшены на пляжи Краснодарского края и Крыма.

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