Лавров заявил о передаче США перечня нарушений Украины

Лавров: Приведенный Белоусовым перечень нарушений передали Уолтсу и Рубио

Москва передала Вашингтону перечень нарушений, которые Андрей Белоусов привел на задании Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Тот перечень нарушений, которые привел Андрей Белоусов на задании Совета Безопасности, мы передали помощнику Президента США по национальной безопасности Майку Уолтсу. Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва также направила этот перечень представителям России в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в своей работе могли на конкретных фактах показывать, «чего стоит слово» нынешней украинской власти.

Ранее Лавров заявил, что Россия и США готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле. По его словам, в процессе подготовки идут контакты по телефону и видеоконференцсвязи.