Лавров заявил о соблюдении Россией моратория на удары по энергетике Украины

Лавров: Российская армия соблюдает мораторий после разговора Путина и Трампа

Российская армия соблюдает мораторий после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, фрагмент был показан телеканалом «Россия 24».

«Российская армия соблюдает мораторий, который президент приказал строго соблюдать еще в ходе телефонного разговора с Трампом 18 марта», — отметил дипломат. Лавров добавил, что Москва придерживается договоренности с Трампом на все 100 процентов.

Он напомнил, что в тот день семь российских беспилотников были уничтожены собственными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Они летели атаковать цели на Украине, напомнил Лавров.

Ранее Сергей Лавров анонсировал встречу Россия и США. По его словам, стороны готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле.