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17:30, 1 апреля 2025Из жизни

Мальчика госпитализировали с леденцом в мозге

В Китае шестилетний мальчик сосал леденец и получил черепно-мозговую травму
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Freepik

Шестилетний мальчик в китайской провинции Гуандун получил черепно-мозговую травму из-за леденца. Об этом пишет Need to Know.

В конце марта мальчик по имени Сяо Чжу гулял с родителями, и ему купили леденец на бамбуковой палочке. Он принялся есть его прямо на улице, споткнулся и упал, продолжая держать леденец во рту. Мальчик начал кричать от боли, родители вызвали скорую, и его забрали в больницу. Там выяснилось, что 12-сантиметровая бамбуковая палочка проткнула небо и вошла в основание черепа ребенка.

Компьютерная томография показала, что палочка также пробила одну из вен Сяо Чжу. Его перевели в отделение нейрохирургии, где экстренно прооперировали. Операцию проводил хирург Гуо Шаолэй. Он успешно извлек палочку, сохранив все неврологические функции у ребенка.

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Шаолэй отметил, что риски во время такой операции очень высоки. Любая небрежность могла привести к сильному кровотечению или необратимым повреждениям мозговой ткани. Сяо Чжу уже выписали и отправили домой.

Ранее в США врачи случайно обнаружили в носу у подростка металлическую пуговицу и вытащили ее. 17-летний юноша прожил с ней десять лет после того, как сам засунул ее в нос в детстве.

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