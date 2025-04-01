Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:13, 1 апреля 2025Россия

Медведев опубликовал изображение главы ЕК с лицом Гитлера и встревоженного Зеленского

Медведев показал изображение главы ЕК с лицом Гитлера рядом с Зеленским
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев показал изображение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с лицом Адольфа Гитлера, а также встревоженного Владимира Зеленского. Соответствующий пост опубликован в соцсети X.

Зеленский на иллюстрации задает вопрос председателю ЕК: «Неужели ты больше меня не любишь?». В ответ фон дер Ляйен говорит: «Нет, теперь мы снова влюблены в народы ЕС».

Диалог на изображении закончился репликой главы ЕК: «Шутка! Тебя, только тебя! С Днем дурака».

Ранее Дмитрий Медведев заявил о маниакальной русофобии у политиков в Европе. По его мнению, страдают от этого французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Офиса Зеленского к президентским выборам

    В Госдуме высказались о сменившей гражданство теннисистке Касаткиной

    СК и Генпрокуратура заинтересовались посоветовавшей замужество с бойцами СВО из-за выплат

    Появились кадры рукопашной схватки российского механика и бойца ВСУ

    В России уравняют зарплаты губернаторов и вице-премьеров

    Москвичам назвали срок окончания дождей

    Путин начал встречу с зарубежным гостем

    Германия решила оказывать военную поддержку Украине до 2029 года

    Экономист назвал условие для увеличения возраста молодежи до 44 лет в России

    Медведев опубликовал изображение главы ЕК с лицом Гитлера и встревоженного Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше