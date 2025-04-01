Медведев опубликовал изображение главы ЕК с лицом Гитлера и встревоженного Зеленского

Медведев показал изображение главы ЕК с лицом Гитлера рядом с Зеленским

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев показал изображение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с лицом Адольфа Гитлера, а также встревоженного Владимира Зеленского. Соответствующий пост опубликован в соцсети X.

Зеленский на иллюстрации задает вопрос председателю ЕК: «Неужели ты больше меня не любишь?». В ответ фон дер Ляйен говорит: «Нет, теперь мы снова влюблены в народы ЕС».

Диалог на изображении закончился репликой главы ЕК: «Шутка! Тебя, только тебя! С Днем дурака».

Ранее Дмитрий Медведев заявил о маниакальной русофобии у политиков в Европе. По его мнению, страдают от этого французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб.