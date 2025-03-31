Медведев заявил о маниакальной русофобии у политиков в Европе

Зампред Совбеза Медведев: Макрон и Стармер страдают маниакальной русофобией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о маниакальной русофобии у политиков в Европе. Свой комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

По мнению бывшего президента России, страдают от этого недуга французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб.

Медведев отметил, что подобная патология у политиков возникает «на почве биполярного аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы и европейцев».

«Маниакальной стадии свойственны двигательное возбуждение, агрессивность, стремление задираться и нападать на более сильных лиц, не соизмеряя свои реальные возможности с объектом атаки», — написал зампред Совбеза.

Медведев также шутливо заметил, что больной в депрессивной стадии русомании способен нанести вред самому себе, включая самостерилизацию. «В настоящий момент чаще наблюдается у женщин (Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас) либо у гермафродитов, страдающих наркозависимостью (пациенты Зеленский, Саакашвили)», — указал он.

До этого экс-президент России объявил, что слова генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского — двойная ложь.