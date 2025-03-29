Медведев назвал слова генсека ООН о Зеленском двойной ложью

Медведев: Слова генсека ООН Гутерриша о легитимности Зеленского — двойная ложь

Слова генсека ООН Антониу Гутерриша о легитимности президента Украины Владимира Зеленского — двойная ложь. Так охарактеризовал высказывание представителя организации зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

По словам Гуттериша, ООН исходит из того, что киевские власти являются легитимным правительством республики. Об этом он рассказал журналистам в ответ на слова президента России Владимира Путина о возможности введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН.

«Это, увы, двойная ложь. (...) Его не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», — написал Медведев.

Предлагая обсудить введение временной администрации на Украине под эгидой ряда стран, Путин заявил, что такой шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а Москва смогла бы вести с ним переговоры. Российский лидер напомнил, что подобная практика применялась в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии.