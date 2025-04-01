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16:24, 1 апреля 2025Экономика

Метеозависимым россиянам пообещали страдания

На Земле спрогнозированы частые магнитные бури в апреле
Мария Черкасова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Магнитные бури, согласно долгосрочному прогнозу, будут зафиксированы на Земле в общей сложности на протяжении шести дней. Об этом свидетельствует прогноз Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН).

По данным прогноза, магнитная буря ожидается 5 апреля, с 8 по 10 апреля, а также 22 и 24 числа. Магнитное поле будет находиться в возмущенном состоянии 6, 7, с 11 по 14, а также 21 и 25 апреля.

Вероятность магнитных бурь на ближайшие трое суток при этом низкая и составляет семь процентов.

Магнитные бури — это резкие возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они возникают из-за повышенной солнечной активности, когда на Солнце происходят вспышки и выбросы корональной массы. Интенсивность бурь измеряется индексами (например, Kp) и делится на уровни: слабые (G1), умеренные (G2), сильные (G3–G5).

Возмущения геомагнитного поля могут влиять на здоровье людей с различными заболеваниями. Ранее эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко призвал таких россиян тщательно следить за состоянием здоровья во время магнитных бурь.

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