МИД КНР высказался о сокращении ядерного арсенала

Ван И: Выполнять ядерное разоружение должен тот, у кого наибольший арсенал

Работать над ядерным разоружением должен тот, кто обладает наибольшим арсеналом подобного оружия. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости.

«Тот, у кого наибольший ядерный арсенал, обязан в особом и приоритетном порядке выполнять обязательства ядерного разоружения (...) чтобы создать условия для всеобъемлющего и полноценного ядерного разоружения», — высказался Ван И.

Вечером 6 марта президент США Дональд Трамп призвал избавить мир от ядерного оружия. Глава Белого дома заявил о своем желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации. «У России и у нас его больше всего. У Китая его будет столько же через 4-5 лет», — пояснил он. Трамп отметил, что ядерные арсеналы достигли «сумасшедшей» мощности, и было бы здорово, если бы все страны избавились от этого оружия.