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12:18, 1 апреля 2025Россия

Минобороны сообщило о продвижении на двух участках в зоне СВО

Минобороны: Две группировки российских войск улучшили положение в зоне СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Две группировки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О продвижении российских войск говорится в сводке Минобороны о событиях минувших суток в зоне боевых действий.

По информации министерства, подразделения Западной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение противнику в районе ряда населенных пунктов Харьковской области.

В свою очередь, бойцы Южной группировки войск улучшили тактическое положение в ходе боев в Донецкой народной республике. Подразделения Российской армии нанесли поражение украинским войскам в районе Северска, Николаевки, Плещеевки, Катериновки и Новооленовки, уточнили в военном ведомстве.

Общие потери противника на обоих направлениях составили до 465 человек.

Кроме того, Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Разлив Донецкой народной республики. Его заняли бойцы еще одного воинского соединения – группировки войск «Восток».

ЖЗЛ
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