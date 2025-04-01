Адвокат Дубинского Братковский заявил о тяжелых заболеваниях новобранцев ВСУ

Многие мобилизованные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) новобранцы имеют тяжелые заболевания и страдают от инфекционных болезней. Об этом заявил мобилизованный адвокат депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского Клим Братковский на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Не хочу говорить о геноциде, но это просто писец, что творится с мобилизацией», — высказался украинский юрист. Он подчеркнул, что многие сослуживцы были мобилизованы сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»), несмотря на состояние здоровья.

Братковский рассказал о волне заражений инфекциями на полигоне и собственной болезни, а также уходе из жизни располагавшегося рядом с ним курсанта. По его словам, многие новобранцы ВСУ болеют уже третий раз подряд.

Ранее глава российской Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев назвал Харьков «женским городом» на фоне мобилизации в ВСУ. По его словам, живущие в городе мужчины пытаются спрятаться от ТЦК.