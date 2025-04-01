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14:11, 1 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили о мокром снеге

Синоптик Тишковец: В выходные в Москве может выпасть мокрый снег
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В выходные, 5 и 6 апреля, в Москве может выпасть мокрый снег. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что на Москву надвигается похолодание с дождями. Оно станет явным уже во вторник, 1 апреля. В некоторых районах столицы уже начались осадки, к вечеру они могут перерасти в ливни. Температура воздуха в ближайшие дни понизится до плюс 5-8 градусов.

«В выходные пройдет холодный атмосферный фронт и в тыл циклона поступит более свежая масса воздуха. Прошумят кратковременные дожди, в воскресенье есть вероятность примешивания к ним мокрого снега», — заключил Тишковец.

Ранее об осадках предупредил москвичей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, во вторник и среду, 1 и 2 апреля, в ночные часы прогнозируется температура плюс 4-6 градусов, а в дневные — до плюс 10.

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