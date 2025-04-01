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16:17, 1 апреля 2025Экономика

Москвичам назвали срок окончания дождей

Синоптик Шувалов: Дожди продлятся в Москве до полудня 2 апреля
Виктория Клабукова

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Начавшийся в Москве дождь не задержится надолго. Когда ждать окончания ненастья, столичным жителям рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит RT.

Погода улучшится уже на следующий день, 2 апреля. Дожди, по прогнозам синоптика, продлятся до полудня среды. Столбики термометров в дождливые часы остановятся на отметки в плюс 10-12 градусов. Осадки будут умеренным, местами сильными, но ливневый характер не приобретут, успокаивает Шувалов. «Не ливневого характера. До залива улиц не дойдет, канализационная система справится», — заявил метеоролог. Четверг и пятница, 3-4 апреля, порадуют жителей мегаполиса солнцем: воздух под конец рабочей недели прогреется до 12-14 градусов тепла. Дожди, по словам эксперта, продвинутся на восток. Ожидается легкое повышение давления, ветер обещает быть умеренным.

Однако уже в выходные Москву накроет волна похолодания. Ко второй половине воскресенья-понедельнику, температура в столичном регионе может вернуться к норме середины марта. Февральских заморозков москвичам не прогнозируют.

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