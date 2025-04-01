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12:10, 1 апреля 2025Из жизни

Мужчина пошел в магазин по просьбе жены и разбогател на 17 миллионов рублей

UPI: Американец пошел за лотерейным билетом для жены и сам выиграл $200 тысяч
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

В США житель штата Южная Каролина пошел в магазин, чтобы купить билет любимой лотереи жены, и неожиданно выиграл 200 тысяч долларов (17 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Мужчина из города Колумбия рассказал, что по просьбе жены пошел купить лотерейный билет розыгрыша South Carolina Education Lottery. «Я взял ей билет, а потом спросил, есть ли у них карты лотереи Carolina», — поделился воспоминаниями американец.

В итоге себе он купил билет розыгрыша Carolina Jackpot за пять долларов (424 рубля), а когда стер защитный слой, обнаружил, что разбогател на крупную сумму.

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Супруги уже получили выигрыш и сказали, что положат деньги на сберегательный счет семьи.

Ранее сообщалось, что жительница США не смогла купить нужный лотерейный билет и неожиданно разбогатела. Она выиграла один миллион долларов по билету лотереи, в которую не собиралась играть.

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