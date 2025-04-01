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08:00, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Мужчина потерял почти миллион рублей из-за помощи родственницы

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Peter Dazeley / Getty Images

Пользователь Reddit под ником Lanky_Armadillo6551 поделился историей о том, как принял помощи своей тети, когда покупал дом, и потерял 11,5 тысячи долларов США (около 980 тысяч рублей, — прим. «Ленты ру»). В комментариях пользователи поддержали мужчину.

По словам автора, он решил не обращаться за помощью к риэлторам и сам нашел подходящий дом, который уже был готов купить. Однако его тетя, которая подрабатывает риэлтором, предложила помощь, чтобы молодого человека не обманули. При этом она допустила ряд серьезных ошибок в работе.

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«Она все испортила. Пропустила важный дедлайн, из-за чего я чуть не потерял дом. Отправила неправильные документы дважды. Ничего не объясняла до тех пор, пока я ее несколько раз не попросил об этом. В итоге я заплатил адвокату по недвижимости, чтобы убедиться, что меня не обманывают», — написал мужчина.

В итоге сделка состоялась, но, как выяснилось, тетя получила комиссию в размере 11 500 долларов, практически ничего не сделав. Автор был крайне разочарован тем, что родственница не только не оказала ему реальной помощи, но и нажилась на нем. Он также отметил, что она даже не поблагодарила его за комиссию.

«Она взяла 11,5 тысячи долларов комиссии. За то, что сделала...практически ничего. Я клянусь, она пришла на один из просмотров в шлепанцах и солнцезащитных очках и в остальное время просто пересылала мне электронные письма как сотрудник мошеннической службы поддержки», — добавил герой истории.

В комментариях пользователи поддержали мужчину и порекомендовали больше не решать финансовые вопросы с помощью родственников. «Мой совет — никогда не смешивать семью и деньги. Потому что когда ситуация складывается плохим образом, отношения могут полностью испортиться», — написал один из участников обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как узнал об измене матери после того, как решил посмеяться над романами отца. В комментариях пользователи поддержали парня и посоветовали ему отпустить прошлое.

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