Парень посмеялся над романами отца и случайно обнаружил измену матери

Пользователь Reddit под ником MaleLemon поделился историей о том, как узнал об измене матери после того, как решил посмеяться над романами отца. В комментариях пользователи поддержали парня и посоветовали ему отпустить прошлое.

По словам автора, его 41-летний отец недавно начал новые отношения. В шутку он спросил у отца, не двадцатые ли они по счету, зная, что тот склонен откровенно рассказывать о своей личной жизни. В ответ отец стал говорить о причинах своих неудач в любви, упомянув, что часто игнорировал тревожные звонки и сталкивался с изменами.

«Когда он дошел до истории о моей матери, которую я очень люблю, он сказал, что она изменила ему с каким-то парнем, с которым он играл в одной группе в молодости, из-за чего отец чувствовал себя пустым местом», — добавил герой истории.

Парень позвонил матери, она рассказала, что действительно изменяла его отцу. Автор поста признался, что после этого почувствовал себя опустошенным.

В комментариях пользователи поддержали героя истории, отметив, что ошибки родителей не должны быть бременем для детей. Многие советовали не принимать чью-либо сторону и помнить, что у каждого своя правда. «Помни, что в этом нет твоей вины и ты имеешь право чувствовать себя злым, расстроенным, грустным и смущенным. Ты также можешь простить, когда будешь готов», — посоветовал один из участников обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как его совет испортил отношения старшего сына. Однако в комментариях многие отметили, что мужчина не был виноват в случившемся.