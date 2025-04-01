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14:35, 1 апреля 2025Силовые структуры

Мужчина поторопил людей в очереди в московском банкомате и забрал их деньги себе

В Москве мужчина поторопил семью у банкомата, отменил операцию и забрал деньги
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 48-летний мужчина украл деньги из банкомата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, 18-летний москвич с матерью вносили наличные на карту через терминал в магазине в Измайловском проезде. Однако стоявшие за ними незнакомые мужчины стали торопить их, из-за чего юноша с женщиной отошли в сторону, чтобы дождаться зачисления средств. Когда фигурант подошел к банкомату, он незаметно нажал кнопку отмены операции и забрал 165 тысяч рублей.

Личность вора уже установили, его задержали. Похищенные деньги он успел потратить. Правоохранители возбудили дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Кузбассе 30-летний местный житель обнаружил ошибку в системе маркетплейса и украл товары на семь миллионов рублей.

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