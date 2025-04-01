Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:48, 1 апреля 2025Из жизни

Мужчина вступил в схватку с аллигатором на крыльце

В США аллигатор устроил погром на крыльце супругов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Susan McKenzie

В штате Луизиана, США, аллигатор пробрался на крыльцо супружеской пары и устроил погром. Об этом сообщает WAFB.

Бобби и Сьюзан Маккензи долгие годы жили рядом с каналом. Сьюзан рассказала, что никогда не боялась аллигаторов, поскольку канал был огражден забором и защитными экранами.

Однажды супруги услышали странные звуки за домом. Бобби вышел на крыльцо, чтобы проверить, что происходит, и увидел порванный экран. Затем он заметил какое-то движение и наткнулся на аллигатора длиной 2,7 метра. Испугавшись, мужчина вернулся в дом и позвонил в полицию и другу, который раньше растил аллигаторов. Он приехал к Маккензи и вступил с хищником в схватку.

Материалы по теме:
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023

«Это был хаос. Все стулья были опрокинуты, — рассказала Сьюзан. — У аллигатора во рту была подушка». По ее словам, хищник довольно быстро сдался мужчине, тот связал его и оттащил обратно в канал.

После инцидента Маккензи заделали дыру в экране. По их словам, теперь они будут смотреть в окно, прежде чем выйти на улицу, чтобы случайно не столкнуться с опасным животным.

Ранее сообщалось, что крокодил и аллигатор сошлись в схватке в национальном парке Эверглейдс в США. Соперники несколько раз сильно укусили друг друга, так что у обоих пошла кровь.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Офиса Зеленского к президентским выборам

    В России раскрыли состояние отношений с США

    Невеста Джеффа Безоса появилась на публике со стаканом для кофе за сотни тысяч рублей

    Корабль «Иван Папанин» прибыл на испытания

    Экс-участника «Ашрам Шамбалы» раскрыла методы вербовки в секту

    В Татарстане заявили о появлении нового «Раиса»

    Попавший под санкции Евросоюза ведущий Первого канала раскрыл их влияние на жизнь

    Российский сапер рассказал о замаскированных под детские игрушки взрывчатках ВСУ

    Пойманный ФСБ за оправдание терроризма россиянин предстанет перед судом

    Низкие продажи билетов на концерты Лепса связали с Великим постом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше