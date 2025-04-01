МВД начало розыск трех россиян за причастность к подрывной идеологической работе

МВД разыскивает россиян за подрывную идеологическую работу, в их числе члены ФБК

МВД России начало розыск трех россиян по обвинению в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Среди разыскиваемых — Низовцев Дмитрий Александрович, 1987 года рождения, Шаведдинов Руслан Табризович, 1996 года рождения (признаны иноагентами на территории РФ), и Волохонская Нина Львовна, 1994 года рождения (все трое включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Также на причастность к подрывной идеологической работе проверяют Даниила Голубева, Павла Грибунина и Артема Ионова.

Уточняется, что среди них есть люди, участвовавшие в деятельности ликвидированного ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Российское МВД принимает меры для их задержания и экстрадиции на территорию РФ.

Ранее Россия объявила в международный розыск украинца — фигуранта дела об осквернении братских могил советских воинов.